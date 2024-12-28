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Агент Тодоровича: 2024-й - несчастливый год для "Ахмата", Дарко недоволен

Агент защитника Дарко Тодоровича Горан Попов рассказал, что его клиент недоволен 2024 годом.
Фото: ФК "Ахмат"
- Два года назад было лучше. 2024-й — несчастливый год, Дарко недоволен. Я разговаривал с Дарко, со спортивным директором "Ахмата" — они не особо счастливы, ситуация в турнирной таблице говорит сама за себя, все не очень хорошо. Но я надеюсь, что все изменится в следующем году.

Правый крайний защитник Дарко Тодорович защищает цвета "Ахмата" с лета 2022 года. Контракт 27-летнего боснийца рассчитан до июня 2027 года. В нынешнем сезоне футболист провел за грозненскую команду 17 матчей в РПЛ и 5 игр в Кубке России, и не отметился результативными действиями.

По итогам первой части сезона "Ахмат" набрал 13 очков и занимает предпоследнюю 15-ю строчку в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета из РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"

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