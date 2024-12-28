- Два года назад было лучше. 2024-й — несчастливый год, Дарко недоволен. Я разговаривал с Дарко, со спортивным директором "Ахмата" — они не особо счастливы, ситуация в турнирной таблице говорит сама за себя, все не очень хорошо. Но я надеюсь, что все изменится в следующем году.
Правый крайний защитник Дарко Тодорович защищает цвета "Ахмата" с лета 2022 года. Контракт 27-летнего боснийца рассчитан до июня 2027 года. В нынешнем сезоне футболист провел за грозненскую команду 17 матчей в РПЛ и 5 игр в Кубке России, и не отметился результативными действиями.
По итогам первой части сезона "Ахмат" набрал 13 очков и занимает предпоследнюю 15-ю строчку в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета из РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Агент Тодоровича: 2024-й - несчастливый год для "Ахмата", Дарко недоволен
Агент защитника Дарко Тодоровича Горан Попов рассказал, что его клиент недоволен 2024 годом.
Фото: ФК "Ахмат"