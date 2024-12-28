"В 2024 году Виллиан еще раз доказал, что находится на очень высоком уровне. Его неоднократно признавали одним из лучших защитников РПЛ. Но Роша всегда хочет становиться еще лучше. В новом году мы увидим Виллиана, который стремится повысить свои личные и командные показатели. Он в очередной раз доказал, что является особенным футболистом и одним из лучших на своей позиции", - приводит слова Кампеделли "РБ Спорт".
Виллиан Роша является игроком московского ЦСКА с сентября 2022 года, когда "армейцы" выкупили его за 2 млн евро у португальского клуба "Портимоненсе". Действующее соглашение между защитником и футбольным клубом рассчитано на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на ещё один год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 6 млн евро.
В текущем сезоне Виллиан Роша в составе ЦСКА в общей сложности принял участие в 19 официальных матчах, в которых ему удалось отметиться 3 результативными передачами, а также получить 5 жёлтых и 1 прямую красную карточки.
Агент Роши: в этом году Виллиан доказал, что является одним из лучших защитников РПЛ
Игор Кампеделли, агент бразильского защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, оценил выступления своего клиента в 2024 году.
Фото: ПФК ЦСКА