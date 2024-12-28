- В прошлом сезоне были удовлетворены на 95%. В этом сезоне, к сожалению, спорных встреч стало больше. Почему? Тяжело говорить, надо находиться внутри структуры, но в динамике вопросов стало больше, чем в прошлом году, - цитирует гендиректора воронежского клуба "РБ Спорт".
"Факел" в текущем сезоне РПЛ в 18 турах одержал две победы и восемь раз сыграл вничью, также воронежцы потерпели восемь поражений. "Факел" с 14 баллами в активе располагается на 14 строчке в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате "Краснодар", у которого 39 очков.
"Факел" в последнем матче перед зимней паузой на своем поле уступил столичному ЦСКА со счетом 0:1. В 19-м туре РПЛ воронежцы в гостях сыграют с "Химками", встреча пройдет 2 марта.
Генеральный директор "Факела" оценил судейство в этом сезоне РПЛ
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе ответил на вопрос о судействе в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: Официальный сайт РПЛ