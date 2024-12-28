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Хомуха: уход Роши не будет большой потерей для ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха не считает, что уход из столичной команды защитника Виллиана Роши будет большой потерей для "армейцев".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Уход Роши не будет большой потерей для ЦСКА. Роша очень много пропускает из-за дисквалификаций, получает много карточек. На поле он действует не очень дисциплинированно, - цитирует Хомуху Legalbet.

Роша пополнил состав ЦСКА в сентябре 2022 года, перейдя из португальского "Портимоненсе". В текущем сезоне бразилец провел за "армейцев" 19 матчей во всех турнирах и сделал три ассиста на партнеров. Его соглашение с ЦСКА рассчитано до июня 2027 года.

В СМИ ранее была информация, что футболист близок к уходу из московской команды. Сообщалось об активном интересе к Роше со стороны бразильского "Интернасьонала".

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