- Уход Роши не будет большой потерей для ЦСКА. Роша очень много пропускает из-за дисквалификаций, получает много карточек. На поле он действует не очень дисциплинированно, - цитирует Хомуху Legalbet.
Роша пополнил состав ЦСКА в сентябре 2022 года, перейдя из португальского "Портимоненсе". В текущем сезоне бразилец провел за "армейцев" 19 матчей во всех турнирах и сделал три ассиста на партнеров. Его соглашение с ЦСКА рассчитано до июня 2027 года.
В СМИ ранее была информация, что футболист близок к уходу из московской команды. Сообщалось об активном интересе к Роше со стороны бразильского "Интернасьонала".
Хомуха: уход Роши не будет большой потерей для ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха не считает, что уход из столичной команды защитника Виллиана Роши будет большой потерей для "армейцев".
Фото: Официальный сайт РПЛ