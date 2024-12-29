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Ананко: желаю "Спартаку" не просто вернуться на трон, а закрепиться там

Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Ананко выразил мнение, что красно-белые способны вернуться на лидирующие позиции в чемпионате и пожелал им закрепиться там.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- От всей души желаю "Спартаку" не просто вернуться на трон, а закрепиться и продолжать те традиции, которые заложили предыдущие поколения. А болельщикам хочу пожелать терпения, они самые преданные и лучшие, - передает слова Ананко "Матч ТВ".

В текущем сезоне РПЛ "Спартак" под руководством Деяна Станковича в 18 турах набрал 37 баллов и входит в топ-3 лидеров РПЛ. Отставание от первой строчки, на которой располагается "Краснодар", составляет два очка.

Также красно-белые продолжают борьбу в Кубке России. В Пути регионов "Спартак" весной 2025 года сыграет с "Акроном".

В РПЛ "Спартак" в первом матче после возобновления сезона примет на своем поле "Оренбург", встреча 19-го тура пройдет в начале марта.

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