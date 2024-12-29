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Представители Роши: у нас нет официального предложения ни от одного клуба

Представитель агентства Sferico Sports Management, работающего защитником ЦСКА Виллианом Рошей, рассказал о будущем игрока.
Фото: ПФК ЦСКА
- Будущее Виллиана? Многие клубы следят за ним. Но у нас нет официального предложения ни от одного клуба. Сейчас Роша хочет отдохнуть со своей семьей в Бразилии. А потом посмотрим, что принесет рынок.

29-летний центральный защитник из Бразилии Виллиан Роша защищает цвета московского ЦСКА с 2022 года. Трудовое соглашение игрока российским клубом истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне футболист сыграл за "армейцев" 19 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает стоимость Роши на данный момент в 6 миллионов евро.

Источник: Sport24

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