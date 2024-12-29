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"СЭ": "Динамо" отклонило предложение "Ботафого" по Бителло

"Динамо" ответило отказом на запрос "Ботафого" о трансфере хавбека Бителло.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, "Ботафого" направил в московское "Динамо" официальное предложение о покупке атакующего полузащитника Бителло за 10 миллионов евро, на которое бело-голубые ответили отказом. Сообщается, что сумма даже близко не соответствует оценке футболиста со стороны московского клуба.

Контракт 24-летнего бразильца с российским клубом действует до 2028 года. Он был куплен у "Гремио" в сентябре прошлого года за 10 миллионов евро. В этом сезоне хавбек провел за "Динамо" 21 матч, забил один гол и сделал 10 результативных передач.

Источник: "СЭ"

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