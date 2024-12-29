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Аршавин: однозначно лучшей команды в РПЛ нет

Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин назвал топ-3 лучшие команды РПЛ в этом году.
Фото: ФК "Зенит"
"В РПЛ однозначно лучшей команды нет. Где-то "Зенит" хорошо играл, где-то "Динамо", а где-то "Краснодар". Это три основные команды", - приводит слова Аршавина "СЭ".

"Краснодар" и "Зенит" набрали по 39 очков и лидируют в турнирной таблице по итогам осенней части текущего сезона РПЛ. Призовую тройку замыкает московский "Спартак", набравший 37 баллов после 18 туров. Столичное "Динамо" отстает от красно-белых на два очка и располагается на четвертой позиции.

Напомним, чемпионат России возобновится после зимнего перерыва 28 февраля матчами в рамках 19-го тура.

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