- Событие года в российском футболе — трансфер Матвея Сафонова в "ПСЖ". У Матвея все складывается удачно во Франции, - передает слова Граната "РБ Спорт".
Также Гранат отметил, что не удивится, если Сафонов в 2025 году станет первым номером во французском гранде.
Напомним, Сафонов пополнил состав "ПСЖ" летом 2024 года, подписав с клубом пятилетнее соглашение. 25-летний голкипер, являющийся воспитанником "Краснодара", провел за парижан восемь матчей во всех турнирах и пропустил шесть голов, в трех поединках Сафонов смог сохранить свои ворота "сухими".
Гранат: событие года в российском футболе - трансфер Сафонова в "ПСЖ"
Бывший защитник "Динамо" Владимир Гранат назвал главное событие в российском футболе в 2024 года.
Фото: ФК "ПСЖ"