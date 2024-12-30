- "Акрон" сделал абсолютно правильно, что летом подписал Дзюбу. Результаты подтверждают это. Дзюба положительно повлиял на "Акрон". Это заслуга и самого футболиста, и тренерского штаба, - цитирует Тарханова "РБ Спорт".
Напомним, 36-летний футболист перешел в тольяттинскую команду в сентябре 2024 года и заключил с клубом договор до конца сезона. Дзюба провел за "Акрон" 11 матчей, в которых смог трижды поразить ворота соперников и столько же раз ассистировать партнерам.
"Акрон" имеет в своем активе 22 балла и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. "Акрон" в первом матче после возобновления сезона на выезде сыграет с "Пари НН", матч пройдет 1 марта, начало игры - в 14:00 мск.
Тарханов: Дзюба положительно повлиял на "Акрон"
Российский тренер Александр Тарханов считает, что форвард Артем Дзюба с положительной точки зрения повлиял на "Акрон" после перехода в команду.
Фото: Официальный сайт РПЛ