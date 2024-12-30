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Аршавин: хочется, чтобы "Зенит" стал чемпионом в свое столетие

Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, чего ждет от 2025 года.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Жду чемпионство "Зенита". Хочется, чтобы он в свое столетие победил. Для всего футбола - чтобы сборная играла с сильными командами и еврокубки вернулись, - передает слова Аршавина "СЭ".

"Зенит" на протяжении шесть лет подряд выигрывает золотые медали РПЛ. В текущем сезоне клуб с берегов Невы в 18 турах набрал 39 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице, уступая лидеру чемпионата "Краснодару" лишь по дополнительным показателям.

В первом матче после зимнего перерыва команда Сергея Семака на своем поле примет ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ, встреча пройдет 1 марта, начало игры запланировано на 16:30 мск.

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