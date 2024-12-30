- Для "Спартака" год получился неровным. Весна была практически провальная, команда не смогла попасть в тройку. Плюс у нас поменялся тренер. Но в концовке года команда показала зрелищную и яркую игру. Мы в гонке за призовые места! - цитирует Реброва "Чемпионат".
"Спартак" в текущем сезоне РПЛ набрал 37 баллов и входит в тройку лидеров чемпионата. На первом месте идет "Краснодар", на втором - "Зенит", у обоих клубов по 39 очков.
Напомним, в последнем матче перед зимней паузой красно-белые на своем поле с крупным счетом обыграли "Пари НН", забив в ворота соперника три безответных мяча.
В первом матче после перерыва "Спартак" дома примет "Оренбург", встреча 19-го тура РПЛ пройдет 2 марта, начало поединка запланировано на 16:30 по столичному времени.
Ребров подвел итоги уходящего года для "Спартака"
Экс-голкипер "Спартака" Артём Ребров рассказал, каким был для столичной команды уходящий год.
Фото: ФК "Спартак"