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Ребров подвел итоги уходящего года для "Спартака"

Экс-голкипер "Спартака" Артём Ребров рассказал, каким был для столичной команды уходящий год.
Фото: ФК "Спартак"
- Для "Спартака" год получился неровным. Весна была практически провальная, команда не смогла попасть в тройку. Плюс у нас поменялся тренер. Но в концовке года команда показала зрелищную и яркую игру. Мы в гонке за призовые места! - цитирует Реброва "Чемпионат".

"Спартак" в текущем сезоне РПЛ набрал 37 баллов и входит в тройку лидеров чемпионата. На первом месте идет "Краснодар", на втором - "Зенит", у обоих клубов по 39 очков.

Напомним, в последнем матче перед зимней паузой красно-белые на своем поле с крупным счетом обыграли "Пари НН", забив в ворота соперника три безответных мяча.

В первом матче после перерыва "Спартак" дома примет "Оренбург", встреча 19-го тура РПЛ пройдет 2 марта, начало поединка запланировано на 16:30 по столичному времени.

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