"То, что в котировках букмекеров шанс встретить инопланетян выше, чем чемпионство "Динамо", говорит о том, что люди тупеют. У нас и в шаманов с тарологами верят. Цивилизация вообще деградирует. Не знаю, почему это делается. Уровень образование падает. Культура европейская вообще исчезает. Так что я считаю, вероятность встретить инопланетян меньше, чем чемпионство "Динамо", — приводит слова Попова Legalbet.
Ранее стало известно, что букмекерские конторы в США предлагают для такого события, как подтверждение человечеством до лета 2025 года существования внеземной цивилизации, коэффициент всего 5,00. При этом в России букмекерские конторы на чемпионство в РПЛ московского "Динамо" дают коэффициент 25,00.
В последний раз московское "Динамо" стало чемпионом страны в 1976 году. В текущем сезоне после 18-го тура бело-голубые с 35-ю набранными очками располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице.
Алексей Попов: вероятность встретить инопланетян меньше, чем чемпионство "Динамо"
Бывший игрок казанского "Рубина" Алексей Попов прокомментировал информацию о том, что, согласно котировкам букмекеров, существование инопланетян более вероятно, чем чемпионство московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва