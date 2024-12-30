"Желаю "Спартаку" успехов в наступающем 2025 году. Пусть этот год будет годом полного здоровья, счастья и мира. Успех непременно придет, но только через каждодневную работу", - цитирует Рианчо "Матч ТВ".
Московский "Спартак" завершил календарный год на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых, которых с лета текущего года возглавляет сербский специалист Деян Станкович, 37 очков в 18-ти матчах.
Лидирующие в чемпионской гонке "Краснодар" и "Зенит" имеют в своем активе по 39 очков и опережают "Спартак" на 2 очка. Первым официальным матчем для "Спартака" в 2025-м году станет домашняя игра с "Оренбургом" 2-го марта.
Рианчо: успех непременно придет к "Спартаку", но только через каждодневную работу
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился новогодними пожеланиями в адрес своего бывшего клуба.
Фото: Telegram-канал "Спартака"