"Станковича до игры с ЦСКА все уже хотели чуть ли не уволить, правильно? А кто один из первых сказал? Мостовой Александр сказал: ребят, подождите. А сейчас все затихли. С учётом последней серии осеннюю часть я бы оценил на 4 с плюсом. Повторюсь: главное, чтобы нигде не появился Абаскаль", - заявил Мостовой.
Сербский специалист Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с лета 2024-го года. Под его руководством красно-белые завершили календарный год 6-ю победами подряд в РПЛ и поднялись на 3-е место в турнирной таблице. В активе команды 37 набранных очков, что на 2 меньше, чем у возглавляющих чемпионскую гонку "Краснодара" и "Зенита".
Весенняя часть сезона откроется для "Спартака" матчем с "Оренбургом". Игра пройдет в Москве 2-го марта 2025-го года.
Источник: Metaratings
Мостовой: Станковича до игры с ЦСКА все уже хотели чуть ли не уволить, а сейчас затихли
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой подвел итоги года для московского "Спартака".
Фото: официальный сайт "Спартака"