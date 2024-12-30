Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ипсвич
22:45
ЧелсиНе начат
Астон Вилла
22:45
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
НьюкаслНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
22:45
ВеронаНе начат

Бышовец: Личке не хватило универсальности. Все-таки задачи в "Динамо" и в "Оренбурге" отличаются

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал работу наставника "Динамо" Марцела Лички в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Чтобы найти баланс атаки и обороны, требуется универсальность. Этого Марцелу Личке не хватило. Всё-таки задачи в "Динамо" у него отличаются от того, что от него требовалось в "Оренбурге". Плюс конкретную проблему создавали паузы на сборные, в которых возникал конфликт интересов. Некоторые футболисты уезжали в Южную Америку", - заявил Бышовец.

Московское "Динамо" завершило календарный год на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Марцела Лички 35 очков в 18-ти матчах. Отставание от занимающего 3-е место "Спартака" составляет 2 очка. Лидирующие "Краснодар" и "Зенит" опережают бело-голубых на 4 очка.

Весенняя часть сезона начнется для "Динамо" 2-го марта 2025-го года. В выездном матче в рамках 19-го тура Премьер-лиги команда встретится с "Ростовом".

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится