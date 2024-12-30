"Чтобы найти баланс атаки и обороны, требуется универсальность. Этого Марцелу Личке не хватило. Всё-таки задачи в "Динамо" у него отличаются от того, что от него требовалось в "Оренбурге". Плюс конкретную проблему создавали паузы на сборные, в которых возникал конфликт интересов. Некоторые футболисты уезжали в Южную Америку", - заявил Бышовец.
Московское "Динамо" завершило календарный год на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Марцела Лички 35 очков в 18-ти матчах. Отставание от занимающего 3-е место "Спартака" составляет 2 очка. Лидирующие "Краснодар" и "Зенит" опережают бело-голубых на 4 очка.
Весенняя часть сезона начнется для "Динамо" 2-го марта 2025-го года. В выездном матче в рамках 19-го тура Премьер-лиги команда встретится с "Ростовом".
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Бышовец: Личке не хватило универсальности. Все-таки задачи в "Динамо" и в "Оренбурге" отличаются
Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал работу наставника "Динамо" Марцела Лички в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Динамо"