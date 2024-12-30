Сообщается, что "армейцы" предложили французам за футболиста 3,5 млн евро, однако в "Лионе" хотят получить за его переход не меньше 6 млн евро. При этом Эду Корначини, агент Адриелсона, отметил, что "интерес есть, но низкое предложение. Нашей стороне вариант с ЦСКА нравится".
Адриелсон стал игроком "Лиона" в январе 2024 года, когда французы выкупили его у "Ботафого" за 3,58 млн евро и заключили с ним контракт сроком до конца сезона-2027/28. При этом в сентябре защитник был отдан бразильскому клубу в аренду до 31 декабря. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 4 млн евро.
Источник: Legalbet
Источник: ЦСКА планирует подписать бразильского защитника "Лиона" Адриелсона
По информации СМИ, московский ЦСКА заинтересован в подписании бразильского защитника французского "Лиона" Адриелсона.
Фото: IMAGO