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Источник: ЦСКА планирует подписать бразильского защитника "Лиона" Адриелсона

По информации СМИ, московский ЦСКА заинтересован в подписании бразильского защитника французского "Лиона" Адриелсона.
Фото: IMAGO
Сообщается, что "армейцы" предложили французам за футболиста 3,5 млн евро, однако в "Лионе" хотят получить за его переход не меньше 6 млн евро. При этом Эду Корначини, агент Адриелсона, отметил, что "интерес есть, но низкое предложение. Нашей стороне вариант с ЦСКА нравится".

Адриелсон стал игроком "Лиона" в январе 2024 года, когда французы выкупили его у "Ботафого" за 3,58 млн евро и заключили с ним контракт сроком до конца сезона-2027/28. При этом в сентябре защитник был отдан бразильскому клубу в аренду до 31 декабря. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 4 млн евро.

Источник: Legalbet

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