"Поляцкин назначен. Команде пообещали, что с клубом всё будет хорошо, несмотря на ситуацию с Туфаном Садыговым, который находится на домашнем аресте. Окончательно ситуация прояснится к концу января", - приводит слова неназванного источника "Чемпионат".
Подмосковные "Химки" в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 16 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать тринадцатое место в турнирной таблице. Кроме того, подопечные испанского специалиста Франка Артиги на стадии первого этапа 1/4 финала Пути регионов выбили из розыгрыша Кубка России.
Последние 2 года пост генерального директора занимал Николай Оленев, но 18 декабря было объявлено о его уходе из подмосковного клуба.
"Чемпионат": "Химки" назначили Дмитрия Поляцкина генеральным директором клуба
По информации СМИ, подмосковные "Химки" назначили спортивного менеджера Дмитрия Поляцкина генеральным директором футбольного клуба.
Фото: ФК "Кубань"