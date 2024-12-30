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"Чемпионат": "Химки" назначили Дмитрия Поляцкина генеральным директором клуба

По информации СМИ, подмосковные "Химки" назначили спортивного менеджера Дмитрия Поляцкина генеральным директором футбольного клуба.
Фото: ФК "Кубань"
"Поляцкин назначен. Команде пообещали, что с клубом всё будет хорошо, несмотря на ситуацию с Туфаном Садыговым, который находится на домашнем аресте. Окончательно ситуация прояснится к концу января", - приводит слова неназванного источника "Чемпионат".

Подмосковные "Химки" в 18 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 16 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать тринадцатое место в турнирной таблице. Кроме того, подопечные испанского специалиста Франка Артиги на стадии первого этапа 1/4 финала Пути регионов выбили из розыгрыша Кубка России.

Последние 2 года пост генерального директора занимал Николай Оленев, но 18 декабря было объявлено о его уходе из подмосковного клуба.

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