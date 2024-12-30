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"Матч ТВ": один из клубов РПЛ проявляет предметный интерес к форварду "Спартака" Угальде

По информации СМИ, один из клубов Российской Премьер-Лиги проявляет предметный интерес к нападающему московского "Спартака" Манфреду Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
При этом сообщается, что красно-белые не рассматривают продажу игрока сборной Коста-Рики кому-либо в России.

Манфред Угальде стал игроком московского "Спартака" в январе 2024 года, когда нидерландский "Твенте" продал его за 13 млн евро. Действующее соглашение между игроком и московским клубом рассчитано на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 млн евро.

По итогам первой части текущего сезона костариканец с 15-ю забитыми голами является лучшим бомбардиром РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

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