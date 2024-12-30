Также сообщается, что "Оренбург" ждет активное трансферное окно. Так, трансферными целями клуба на эту зиму являются центральный защитник. опорный полузащитник и забивной нападающий. В приоритете будет подписание опытных россиян с лидерскими качествами.
Кроме того, скорее всего "Оренбург" зимой покинет аргентинский защитник Матиас Перес, у которого есть предложения из-за рубежа.
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Оренбург" с 8-ю набранными очками занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице.
Источник: Metaratings
Metaratings: новое руководство "Оренбурга" решило оставить Слишковича
По информации СМИ, новое руководство футбольного клуба "Оренбург" приняло решение оставить на посту главного тренера команды Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург"