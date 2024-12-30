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Metaratings: новое руководство "Оренбурга" решило оставить Слишковича

По информации СМИ, новое руководство футбольного клуба "Оренбург" приняло решение оставить на посту главного тренера команды Владимира Слишковича.
Фото: ФК "Оренбург"
Также сообщается, что "Оренбург" ждет активное трансферное окно. Так, трансферными целями клуба на эту зиму являются центральный защитник. опорный полузащитник и забивной нападающий. В приоритете будет подписание опытных россиян с лидерскими качествами.

Кроме того, скорее всего "Оренбург" зимой покинет аргентинский защитник Матиас Перес, у которого есть предложения из-за рубежа.

После 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Оренбург" с 8-ю набранными очками занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings

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