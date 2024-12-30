"В этом году было много ярких моментов в российском футболе. — Событие года — это победа "Спартака" над "Краснодаром" со счетом 3:0. Со знаком минус можно выделить поражения "Зенита" в конце года и то, что "Краснодар" потерял очки в последних матчах", - приводит слова Тарханова "РБ Спорт".
Футбольный клуб "Краснодар" и московский "Спартак" встретились друг с другом 1 декабря в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:0. В составе гостей голами отличились коста-риканский нападающий Манфред Угальде (оформил дубль) и аргентинский полузащитник Эсекьель Барко.
Тарханов назвал победу "Спартака" над "Краснодаром" событием 2024 года
Бывший главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов назвал событие 2024 года в российском футболе.
Фото: ФК "Спартак"