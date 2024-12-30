"Сложно ответить однозначно. Как можно обойти своим вниманием "Спартак" или "Зенит"? Ну и "Краснодар" тоже, который в прошлом сезоне бился за золотые медали до конца, и сейчас идет на первом месте. Вот три команды, которые были наиболее яркими в уходящем году", - приводит слова Игнатьева "Евро-Футбол.Ру".
По итогам сезона-2023/24 чемпионом России по футболу стал петербургский "Зенит" (57 очков). Серебряные медали выиграл футбольный клуб "Краснодар" (56 очков), а бронзовые медали - московское "Динамо" (56 очков).
По итогам первой части сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает "Краснодар" (39 очков), на второй строчке расположился "Зенит" (39 очков), а тройку лидеров замыкает московский "Спартак" (37 очков).
Борис Игнатьев назвал три наиболее яркие команды РПЛ в 2024 году
Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев ответил на вопрос, какую команду Российской Премьер-Лиги назвал бы командой гола.
Фото: ФК "Краснодар"