"Буду отмечать Новый год с семьёй и детьми в Чехии. Будем делать то, что хотят дети. Поедем на лыжи, в горы. Поиграем в хоккей. Как всегда, съездим в Диснейленд. Приеду домой и буду водителем такси для детей", - цитирует Личку "Чемпионат".
Марцел Личка возглавил московское "Динамо" летом 2023 года, под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата России по итогам сезона-2023/2024.
После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. В 19-м туре чемпионата России команда Марцела Лички сыграет на выезде с "Ростовом".
Главный тренер "Динамо" Личка: буду отмечать Новый год с семьей и детьми в Чехии
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка рассказал, как будет праздновать Новый год.
Фото: ФК "Динамо"