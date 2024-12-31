"Футбол у нас есть, сборная играет контрольные матчи. Мы живём полноценно. Главное, что болельщик на стадионе. Команды готовятся и играют. Собаки лают, караван идёт. Важно, что футбол продолжается", - цитирует Юрана "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", отстающий от южан на два очка.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов. Также петербургский "Зенит" является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России.
Сборная России в 2024 году провела пять товарищеских матчей и одержала пять побед с общим счетом 28:0. В ноябре национальная команда России одержала победу над Брунеем со счетом 11:0 - эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Юран - об итогах 2024 года: собаки лают, караван идёт. Важно, что футбол продолжается
Российский тренер Сергей Юран подвел итоги 2024 года.
Фото: ФК "Пари НН"