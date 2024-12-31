- Лучший тренер РПЛ прямо сейчас - Станкович. Назову именно его, потому что "Спартак" набрал приличный ход. Шесть побед кряду — это вам не шутки. И главное, что по качеству игры они очень хороши, - передает слова Сафонова "РБ Спорт".
"Спартак" в текущем сезоне РПЛ под руководством Станковича по итогам 18 туров располагается на третьей строчке с 37 баллами в активе. Красно-белые одержали 11 побед, потерпели три поражения и четыре раза сыграли вничью.
В Кубке России "Спартак" вышел из группы с первого места, но в 1/4 финала уступил "Ростову" и попал в четвертьфинал турнира Пути регионов, где весной следующего года встретится с "Акроном".
Агент Тюкавина: лучший тренер РПЛ прямо сейчас - Станкович
Агент форварда "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ