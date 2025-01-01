"У "Спартака" есть обойма в 22-23 футболиста, ни у кого в России такой команды нет. Скамейка запасных красно-белых может бороться за место в пятёрке. Клуб потратил много денег на усиление состава, у них хорошая команда", - цитирует Слишковича "Матч ТВ".
Напомним, что Владимир Слишкович исполнял обязанности главного тренера московского "Спартака" в сезоне-2023/2024 после отставки Гильермо Абаскаля. На данный момент босниец является главным тренером "Оренбурга".
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. Команда Деяна Станковича отстает от лидирующего в таблице "Краснодара" на два очка.
Слишкович - о "Спартаке": скамейка запасных красно-белых может бороться за место в пятёрке
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович высказался о текущих результатах московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"