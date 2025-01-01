"Главное событие для "Спартака" в 2024 году? Наверное, увольнение Абаскаля. После этого решения был найден грамотный тренер, который ведет команду к успеху. Клубу было очень важно принять верное решение", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В апреле 2024 года руководство московского "Спартака" отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. Под руководством испанского специалиста красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России по итогам сезона-2022/2023.
Летом 2024 года новым главным тренером московского клуба стал Деян Станкович, ранее работавший в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками.
Камоцци: главное событие "Спартака" в 2024 году - увольнение Абаскаля
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, назвал главное событие 2024 года для красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"