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Камоцци: главное событие "Спартака" в 2024 году - увольнение Абаскаля

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, назвал главное событие 2024 года для красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Главное событие для "Спартака" в 2024 году? Наверное, увольнение Абаскаля. После этого решения был найден грамотный тренер, который ведет команду к успеху. Клубу было очень важно принять верное решение", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

В апреле 2024 года руководство московского "Спартака" отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. Под руководством испанского специалиста красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России по итогам сезона-2022/2023.

Летом 2024 года новым главным тренером московского клуба стал Деян Станкович, ранее работавший в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками.

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