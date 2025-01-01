"В новом году желаю российскому футболу быть красивым. Будем надеяться и верим, что в 2025 году наши команды вернутся на международную арену", - цитирует Набабкина "Чемпионат".
Кирилл Набабкин выступал за московский ЦСКА с 2009 по 2024 год, на данный момент он является игроком медиаклуба "СКА Ростов", владельцем которого является музыкант Баста (Василий Вакуленко).
На счету Кирилла Набабкина 301 матч в Российской Премьер-Лиге, 4 забитых мяча и 9 голевых передач. В сентябре 2025 года Набабкину исполнится 39 лет.
Экс-игрок ЦСКА Набабкин: в новом году желаю российскому футболу быть красивым
Бывший игрок ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о своем пожелании в наступившем 2025 году.
Фото: ПФК ЦСКА