"Я думаю, что без шансов. Я просто Лёшу знаю, знаю его окружение, агентов. Он в "Зенит" вряд ли пойдёт. Не то что вряд ли, они просто не рассматривают такой вариант", - приводит слова Бурлака Metaratings.
Алексей Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива". В текущем сезоне 19-летний полузащитник в составе "железнодорожников" 23 раза появился на поле в официальных матчах, в которых ему удалось забить 11 голов и отдать 8 голевых передач.
Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Алексея Батракова оценивается в 8 млн евро.
Бурлак: Батраков не рассматривает вариант перехода из "Локомотива" в "Зенит"
Бывший игрок московского "Локомотива" Тарас Бурлак поделился своим мнением о возможности перехода в петербургский "Зенит" полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"