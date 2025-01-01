"Я бы не сказал, что мы варимся в своей каше, наоборот, мы варим кашу. У идет такая тенденция, что растет хорошее поколение молодых, многие клубы дают ребятам шанс. Мы эту ситуацию правильно использовали, отрядив большие финансы в детские академии, на молодежные турниры. Уверен, что это поколение, Батраков [полузащитник "Локомотива" - прим. ред.] и компания, будут достигать международных успехов", - приводит слова Ташуева "РБ Спорт".
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года отстранили на неопределенный период времени футбольные клубы и сборные всех возрастов из России от участия в международных соревнованиях (таких как чемпионаты мира и Европы, Лига чемпионов, Лига Европы и др.). Условием отмены решения об отстранении руководители международных футбольных организаций называли прекращение специальной военной операции на Украине.
Ташуев отметил позитив в отстранении российского футбола от международных турниров
Главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев поделился своим мнением об отстранении российских команд от участия в международных турнирах.
Фото: РФК "Ахмат"