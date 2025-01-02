«Лучшим футболистом назову Барко, это сумасшедший игрок. Он и Вендел — игроки высочайшего уровня, таких в России больше нет», — цитирует Слишковича в интервью «Матч ТВ».
Напомним, что Эсекьель Барко играет за московский «Спартак». Для 25-летнего аргентинца это первый сезон в Российской Премьер-Лиге. За 17 матчей в составе красно-белых центральный полузащитник забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Сейчас «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Эсекьеля Барко составляет 14 миллионов евро.
Вендел — бразильский футболист, выступающий за петербургский «Зенит». Это уже пятый сезон для 27-летнего игрока в Российской Премьер-Лиге. Его позиция на поле — центральный полузащитник. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Вендела составляет 20 миллионов евро. За 15 матчей в этом сезоне бразилец забил один гол и отдал восемь результативных передач. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками.
Слишкович выделил двух лучших игроков РПЛ на данный момент
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился своим мнением о лучших футболистах Российской Премьер-Лиги.
Фото: Фк "Спартак"