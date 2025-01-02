«Будущее Кайо? Он не планирует покидать «Краснодар», — цитирует Хеновеса «РБ Спорт».
Для 29-летнего игрока, это уже шестой сезон в составе «Краснодара». Бразилец был приобретён за 3 миллиона евро у португальской «Санта-Клары» летом 2019 года.
В текущем сезоне Кайо сыграл в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги. Результативными действиями не отметился. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро. Всего за «быков» Кайо провёл 113 игр, в которых забил 3 мяча.
«Краснодар» завершил первую половину сезона РПЛ на первом месте, набрав 39 очков в 18 матчах. Первый официальный матч после зимней паузы «южане» проведут против «Крыльев Советов» 1 марта 2025 года на стадионе «Краснодар».
Агент Кайо заявил, что игрок не собирается покидать "Краснодар"
Футбольный агент защитника «Краснодара» Кайо Нето Хеновес сообщил, что его клиент не планирует уходить из клуба.
Фото: ФК " Краснодар"