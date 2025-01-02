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Агент Кайо заявил, что игрок не собирается покидать "Краснодар"

Футбольный агент защитника «Краснодара» Кайо Нето Хеновес сообщил, что его клиент не планирует уходить из клуба.
Фото: ФК " Краснодар"
«Будущее Кайо? Он не планирует покидать «Краснодар», — цитирует Хеновеса «РБ Спорт».

Для 29-летнего игрока, это уже шестой сезон в составе «Краснодара». Бразилец был приобретён за 3 миллиона евро у португальской «Санта-Клары» летом 2019 года.

В текущем сезоне Кайо сыграл в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги. Результативными действиями не отметился. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро. Всего за «быков» Кайо провёл 113 игр, в которых забил 3 мяча.

«Краснодар» завершил первую половину сезона РПЛ на первом месте, набрав 39 очков в 18 матчах. Первый официальный матч после зимней паузы «южане» проведут против «Крыльев Советов» 1 марта 2025 года на стадионе «Краснодар».

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