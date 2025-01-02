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Личка: мы хотели усилить защиту, но не все пошло так, как хотелось

Главный тренер столичного "Динамо" Марцел Личка рассказал, что клуб хотел усилить защитную линию.
Фото: ФК "Динамо"
"Были ситуации, когда мы хотели усилить защиту, но не все пошло так, как хотелось. Я не хочу искать оправданий. Нужно работать с теми футболистами, что есть", - цитирует Личку "Матч ТВ".

Московское "Динамо" набрало 35 очков в 18 турах первой части текущего сезона. Подопечные Марцел Лички ушли на зимнюю паузу в чемпионате России, занимая четвертое место в турнирной таблице. Отставание от призовой тройки составляет два очка, а от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" - четыре балла. Весенняя часть РПЛ стартует 28 февраля.

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