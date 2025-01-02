Речь идет про двух игроков "Спартака-2" — 20-летнего полузащитника Абдулло Джебова и 19-летнего защитника Егора Гузиева. Кроме того, красно-белые собираются взять с собой защитника Юрия Коледина, который в настоящее время арендован московским "Торпедо".
Кроме того, по информации Metaratings, вместе с красно-белыми на сборы отправятся Николай Ищенко, Артем Быковский, Виталий Карпенко, Даниил Столяров и Семён Фадеев.
Напомним, "Спартак" собирается выйти из отпуска 12 января, когда начнется медицинский осмотр футболистов. Начало первого сбора, который должен пройти в Турции, запланировано на 14 января.
Источник: "РБ Спорт"
Стали известны имена игроков фарм-клуба "Спартака", которые поедут на сборы с основной командой
По информации СМИ, московский "Спартак" собирается взять с основной командой на зимние сборы несколько молодых футболистов.
Фото: Global Look Press