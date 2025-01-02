"Я с ним согласен на 100%. Я сталкивался с теми же проблемами во время работы в "Спартаке". По этой причине кто-то хочет этого Кагигао, человека без опыта спортивного директора. Им нужна марионетка для темных дел", - приводит слова Камоцци "Матч ТВ".
Ранее Томаш Амарал, который 10 ноября 2024 года после 10 месяцев работы в московском "Спартаке" покинул пост спортивного директора, заявил в интервью, что некоторые посторонние люди пытались оказывать влияние на рабочие решения в клубе. Именно это, с его слов, стало главной причиной его ухода из "Спартака".
"Им нужна марионетка для темных дел". Камоцци подтвердил вмешательство в его работу в "Спартаке"
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировал высказывания бывшего спортивного директора красно-белых Томаша Амарала.
Фото: ФК "Спартак"