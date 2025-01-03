"Соболев - односторонний игрок. Это не футболист, который может сделать что-то сам. Он может хорошо играть только за счет партнеров. Его сложно осуждать и винить. В "Зените" он не будет играть так часто, и на него не будут играть так много. У них больше высококлассных игроков, чем у "Спартака". Он там потерялся", - заявил Тарпищев.
Нападающий Александр Соболев перебрался в "Зенит" из московского "Спартака" осенью прошлого года. Сумма трансфера по данным СМИ составила 10 миллионов евро. Сам игрок подписал с сине-бело-голубыми до лета 2028-го года.
В первой части сезона на счету Александра Соболева 11 матчей в составе "Зенита". Форвард не отметился ни одним результативным действием. "Зенит" ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в турнирной таблице. В активе подопечных Сергея Семака 39 очков в 18-ти матчах.
Источник: "Матч ТВ"
Тарпищев: Соболев - не футболист, который может сделать что-то сам. В "Зените" он потерялся
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил первые полгода форварда Александра Соболева в "Зените"
Фото: официальный сайт "Зенита"