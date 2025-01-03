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Наставник "Краснодара" Мусаев: самое запоминающееся событие 2024 года - победа над "Зенитом"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвел итоги года для своей команды.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Самое запоминающееся событие 2024 года - победа над "Зенитом". Мы долго не могли к ней прийти. Наша победная серия из 11 матчей. И вообще серия без поражений, которая длилась с мая по 1 декабря. Всё это — большие события. Это очень сложно сделать. Много рекордов переписали. И мы очень этим гордимся", - заявил Мусаев.

"Краснодар" завершил осеннюю часть текущего сезона на 1-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе "быков" 39 очков в 18-ти матчах. Подопечные Мурада Мусаева опережают "Зенит" по дополнительным показателям. Таким образом, "Краснодар" второй раз подряд уходит на паузу в РПЛ в статусе "зимнего чемпиона" России.

Минувший сезон "горожане" завершили на 2-м месте. Отставание от "Зенита" в итоговой таблице составило 1 очко.

Источник: "Чемпионат"

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