«Будущее Роналдо? На сегодня он игрок «Ростова». Думаю, зимой он не покинет клуб», — цитирует Гранжа "РБ Спорт".
Напомним, что бразильский нападающий перешёл в «Ростов» в прошлом зимнем трансферном окне из «Левски» за 2 миллиона евро. В 12 матчах второй части прошлого сезона в Российской Премьер-Лиге он забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.
В этом футбольном сезоне 24-летний нападающий, выступая за «Ростов», провёл 20 игр во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными пасами. По оценкам интернет-портала Transfermarkt, его стоимость составляет 5 миллионов евро. Контракт игрока действует до конца июня 2028 года.
После 18 туров РПЛ подопечные Валерия Карпина занимают седьмую строчку с 26 очками. Уже 31 января «Ростов» встретится с ЦСКА в Абу-Даби в рамках Зимнего кубка РПЛ.
Агент Роналдо рассказал о будущем своего игрока в "Ростове"
Представитель футболиста «Ростова» Роналдо, агент Жулио Сезар Гранжа, прокомментировал будущее игрока.
Фото: ФК "Ростов"