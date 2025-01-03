"Это была очень сложная ситуация – потерять игрока, который, по моему мнению, был не только лучшим в «Спартаке», но и лучшим игроком чемпионата. И это произошло за два-три дня до возобновления соревнований, причем сразу с матчем против «Зенита» в Санкт-Петербурге.
Мы провели предсезонку, основываясь на игровой идее, в которой Квинси, безусловно, был одной из ключевых фигур команды. Он составил очень хорошую пару с Угальде, потому что между ними с самого начала была сильная связь.
Затем возник вопрос, кто заменит Квинси. Я говорил тогда и повторяю сейчас: заменить его было невозможно. Игрока такого уровня и с таким личным и профессиональным контекстом найти нельзя", — подчеркнул Амарал в беседе с Maisfutebol.
Напомним, что по информации из СМИ, в отношении спортсмена было возбуждено уголовное дело из-за того, что 20 февраля он, управляя спортивным автомобилем, совершил столкновение с автобусом и скрылся с места происшествия. Процесс рассмотрения дела в суде был длительным. В результате Промесу был назначен денежный штраф. Однако к моменту вынесения приговора его решили задержать по запросу правоохранительных органов Нидерландов.
5 сентября 2024 года 32-летний футболист, будучи свободным агентом, заключил однолетний контракт с футбольным клубом «Юнайтед» из Дубая, который играет во втором по значимости дивизионе Объединённых Арабских Эмиратов.
Амарал — о Промесе: невозможно заменить лучшего игрока чемпионата
Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал о влиянии ухода Квинси Промеса на команду.
Фото: ФК "Спартак"