«Приглашение Кахигао — отличный улов для «Спартака». Он будет делать хорошую работу. Франсис страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», — цитирует Венгера «Чемпионат».
Франсис Кахигао — испанский специалист, который известен своей работой в качестве скаута в лондонском «Арсенале» под руководством Арсена Венгера. Кахигао сыграл свою роль в успехах пушкарей в эпоху Венгера. При непосредственном вкладе испанца в «Арсенале» появились и раскрылись такие игроки, как Фабрегас, Ван Перси и т. д.
Предыдущим спортивным директором «Спартака» был Томаш Амарал, который покинул свой пост в ноябре 2024 года. Больше месяца красно-белые искали нового спортивного директора. Сегодня, 3 января, было официально объявлено о назначении Кахигао.
С прошлого года испанец возглавлял отдел международных отношений и скаутинга в турецком «Галатасарае».
Арсен Венгер: приглашение Кахигао — отличный улов для "Спартака"
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил назначение Франсиса Кахигао на пост спортивного директора московского «Спартака».
Фото: ФК "Арсенал"