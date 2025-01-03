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Пономарев: ЦСКА займет призовое место, но для этого нужна парочка нападающих

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от весенней части сезона в исполнении ЦСКА.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Думаю, ЦСКА все-таки поднимется повыше и займет четвертое место или даже призовое. Но нужна парочка хороших, быстрых нападающих. Есть Пьянич, и он может раздавать прекрасные пасы. Он хорошо видит поле, может отдать пас в ногу, но некому. В центре три защитника играет в обороне соперника, и кому отдавать? Мусаеву?", - заявил Пономарев.

Московский ЦСКА занимает в турнирной таблице чемпионата России 6-е место. Команда сербского тренера Марко Николича набрала 31 очко в 18-ти матчах, а отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" составляет 8 очков. Лучшим бомбардиром ЦСКА в сезоне является форвард Тамерлан Мусаев, в активе которого 7 забитых мячей. 2-е место с 5-ю голами занимает центральный защитник Игорь Дивеев.

Весенняя часть чемпионата начнется для ЦСКА 1-го марта. "Армейцы" сыграют в Санкт-Петербурге против "Зенита" в рамках 19-го тура РПЛ.

Источник: "Евро-футбол"

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