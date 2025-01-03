"Это сейчас им восхищаются. Он играет, как во дворе, без установки. Бегает и бегает где попало. Но дриблинг у него неплохой. С мячом он бежит. А физика закончится, и Файзуллаева не будет", - поделился Пономарев.
ЦСКА после 18-ти туров занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. У команды 31 очко в 18-ти матчах. Файзуллаев принял участие в 16-ти матчах РПЛ в осенней части сезона. В активе 21-олетнего вингера 2 забитых мяча и 3 голевые передачи.
Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из "Пахтакора" летом 2023-го года за 500 тысяч евро. Сейчас Transfermarkt оценивает форварда сборной Узбекистана в 8 миллионов евро.
Источник: "Евро-футбол"
Пономарев: Файзуллаев играет, как во дворе, бегает где попало. Физика закончится, и его не будет
Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев оценил игру вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.
Фото: официальный сайт ЦСКА