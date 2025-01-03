"Честно говоря, я не знаю, кто такой новый спортивный директор "Спартака" Кахигао. Я еще не смотрел, где и как работал испанец. Поэтому даже не знаю, что сказать. Сейчас новогодние праздники, не читал, что Франсиса назначили. Через пару дней посмотрю, тогда можно будет что-то сказать. А пока не хочется просто так воздух гонять", - заявил Юран.
3-го января московский "Спартак" объявил о назначении испанского специалиста Франсиса Кахигао на пост спортивного директора. Напомним, эта позиция в клубе оставалась свободной с момента ухода из клуба португальца Томаша Амарала. Ранее Кахигао работал в скаутских отделах английского "Арсенала" и турецкого "Галатасарая".
Московский "Спартак" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю очками. Отставание от лидеров чемпионата, "Краснодара" и "Зенита", составляет 2 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Юран: не знаю, кто такой спортивный директор "Спартака" Кахигао. Сейчас новогодние праздники, через пару дней посмотрю
Российский тренер Сергей Юран высказался о назначении новым спортивным директором "Спартака" испанца Франсиса Кахигао.
Фото: официальный сайт "Спартака"