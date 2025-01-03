"Фрэнсис Кахигао - очень известный человек в мире элитного футбола. Он является эталоном в мире спортивного менеджмента. У него была потрясающая работа в течение многих лет в "Арсенале". Он был одним из участников великих лет лондонского клуба. Великий профессионал и человек с особой способностью находить таланты. "Спартак" нанял отличного спортивного директора", - заявил Навас.
3-го января московский "Спартак" объявил о появлении в клубе нового спортивного директора. Им стал 55-летний испанец Франсис Кахигао. Ранее специалист работал в таких клубах, как английский "Арсенал" и турецкий "Галатасарай".По данным СМИ, задачей Кахигао в "Спартаке" станет выстраивание скаутской службы с поиском игроков под определенную игровую модель.
Ранее сообщалось, что в шорт-листе "Спартака" на позицию спортивного директора находилось пять специалистов. Предпочтения, однако, были отданы именно Кахигао.
Источник: "Чемпионат"
Сесар Навас: Кахигао является эталоном в мире спортивного менеджмента. "Спартак" нанял отличного директора
Экс-защитник "Рубина" Сесар Навас высказался о назначении испанца Франсиса Кахигао спортивным директором "Спартака".
Фото: Telegram-канал ФК "Рубин"