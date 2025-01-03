"Виллиан Жозе? Нет объяснений. Сколько я видел его выходов на замену, ничем не удивил меня. Футболист с именем, достойный. Но, на мой взгляд, ему нет смысла находиться в этой команде. Стоит просто рассмотреть другие варианты", - цитирует Шишкина "Матч ТВ".
Виллиан Жозе перебрался в московский "Спартак" из испанского "Бетиса" в летнее трансферное окно. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром своего клуба, оформил 10+5 по системе гол+пас в 33-х матчах чемпионата Испании. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
В текущем сезоне 33-летний бразилец появился на поле в 13-ти матчах "Спартака" в РПЛ и Кубке России. На счету Жозе 1 забитый мяч.
Шишкин: Виллиану Жозе нет смысла находиться в "Спартаке". Стоит просто рассмотреть другие варианты
Экс-защитник "Спартака" Роман Шишкин высказался об игре форварда красно-белых Виллиана Жозе в первой части сезона.
Фото: официальный сайт "Спартака"