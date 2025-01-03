Лидер чемпионата России "Краснодар" сохраняет интерес к правому вингеру аргентинского "Ривер Плейта" Пабло Солари. Как сообщает Legalbet, "быки" готовы осуществить трансфер 23-летнего футболиста за сумму близкую к 10-ти миллионам евро. Запрос "Ривер Плейта", как сообщается, будет составлять 15-17 миллионов.
Ранее интерес к Солари приписывали московскому "Спартаку". Пабло Солари перебрался в "Ривер Плейт" из чилийского "Коло-Коло" за 4.2 миллиона евро летом 2022-го года. Сейчас трансферная стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 7 миллионов евро. В минувшем сезоне на счету Солари 10+5 по гол+пас в 42-х матчах за клуб во всех турнирах.
СМИ: "Краснодар" готов потратить на Солари 10 млн евро. Ранее игрок был интересен "Спартаку"
"Краснодар" вновь попытается приобрести вингера "Ривер Плейта" Пабло Солари.
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