"Меня приятно удивило, что даже в неудачных матчах были элементы новых схем, вариантов. В составе должны играть сильнейшие, он [тренер "Спартака" Станкович - прим. ред.] нашел баланс между основой и резервом. Есть футболисты, которые могут усилить, выходя на замену. Баланс от обороны к нападению в последних играх являлся основополагающей причиной побед", - приводит слова Шишкина "Матч ТВ".
Московский "Спартак", главным тренером которого является сербский специалист Деян Станкович, завершил первую часть текущего сезона Российской Премьер-Лиги серией из шести побед подряд. Благодаря этим результатам красно-белые набрали 37 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России.
Таким образом, "Спартак" подобрался к текущим лидерам Российской Премьер-Лиги - футбольному клубу "Краснодар" и петербургскому "Зениту" - на расстоянии 2 очков.
Шишкин назвал основополагающую причину побед "Спартака" в последних матчах РПЛ
Бывший защитник сборной России по футболу Роман Шишкин высказался о выступлении в текущем сезоне московского "Спартака" под руководством Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"