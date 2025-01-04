@Что касается внутреннего первенства, то его вторая часть в 2025 году будет очень захватывающей, мы видим, какая серьезная борьба будет идти за чемпионство - здесь и "Краснодар", и "Зенит", и "Локомотив", и "Спартак", и "Динамо", и ЦСКА. То есть никто из этих клубов не потерял шансы на золото. Поэтому "Зениту" будет очень сложно, и задача у Семака - сверхъестественная", - заявил Стрепетов.
Санкт-петербургский "Зенит" ушел на зимний перерыв в чемпионате России на 2-м месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака набрали 39 очков в 18-ти играх и уступают лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37-ю набранными очками.
На 4-5 местах расположились столичные "Динамо" и "Локомотив". У обеих команд по 35 очков в осенней части сезона. ЦСКА под руководством Марко Николича занимает 6-е место и имеет в своем активе 31 очко. РПЛ возобновится в начале марта матчами 19-го тура.
Источник: "РБ Спорт"
Стрепетов: "Зениту" будет очень сложно весной. У Семака сверхъестественная задача
Экс-футболист "Зенита" Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от весенней части РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"