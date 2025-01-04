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Стрепетов: "Зениту" будет очень сложно весной. У Семака сверхъестественная задача

Экс-футболист "Зенита" Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от весенней части РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
@Что касается внутреннего первенства, то его вторая часть в 2025 году будет очень захватывающей, мы видим, какая серьезная борьба будет идти за чемпионство - здесь и "Краснодар", и "Зенит", и "Локомотив", и "Спартак", и "Динамо", и ЦСКА. То есть никто из этих клубов не потерял шансы на золото. Поэтому "Зениту" будет очень сложно, и задача у Семака - сверхъестественная", - заявил Стрепетов.

Санкт-петербургский "Зенит" ушел на зимний перерыв в чемпионате России на 2-м месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака набрали 39 очков в 18-ти играх и уступают лидирующему "Краснодару" по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37-ю набранными очками.

На 4-5 местах расположились столичные "Динамо" и "Локомотив". У обеих команд по 35 очков в осенней части сезона. ЦСКА под руководством Марко Николича занимает 6-е место и имеет в своем активе 31 очко. РПЛ возобновится в начале марта матчами 19-го тура.

Источник: "РБ Спорт"

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