"Не стоит ли жалеть ЦСКА о том, что не подписали Дзюбу? Да тут радоваться нужно. Он им не нужен. Нападение у "армейцев" и так слабое, а с Дзюбой атака ЦСКА была бы вообще мертвой. Артем больше не топ-игрок. Можно сказать, что он проводит свои последние матчи в РПЛ в этом сезоне", - заявил Пономарев.
Экс-форвард сборной России Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" в статусе свободного агента в конце прошлого сезона. Осенью 2024-го года он подписал контракт с новичком РПЛ "Акроном". В осенней части сезона Дзюба принял участие в 10-ти матчах за "Акрон" в РПЛ и оформил в них 3+3 по системе гол+пас. "Акрон" с 22-мя очками в 18-ти матчах занимает в турнирной таблице 9-е место.
Московский ЦСКА летом подписал в атаку форвардов Артема Шуманского из "Ариса" (1,5 млн евро), Секу Койта из "Ред Булл Зальцбург" (свободный агент) и Сауля Гуарирапу из "Сочи" (аренда). В 18-ти турах РПЛ трое новичков не забили ни одного мяча. ЦСКА с 31-м очком занимает 6-е место.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: не стоит ли жалеть ЦСКА о том, что не подписали Дзюбу? Да тут радоваться нужно
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что не жалеет о том, что "армейцы" не подписали нападающего Артема Дзюбу летом.
Фото: официальный сайт "Акрона"