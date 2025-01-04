Московский "Спартак" заинтересован в переходе аргентинского правого вингера "Ривер Плейта" Пабло Солари. Как сообщает Metaratings, переговоры осложняются тем, что 25% прав на игрока по-прежнему принадлежит его бывшему клубу - чилийскому "Коло-Коло". По данным источника, "Спартак" вел переговоры с агентом игрока, но не делал официальных предложений клубу.
Сообщается, что "Спартак" рассматривает на позицию правого вингера другие варианты, в том числе из Южной Америки и Европы. Ранее интерес к Солари приписывали "Краснодару", По данным СМИ, "горожане" готовы заплатить за переход футболиста 10 миллионов евро. Ожидается, что "Ривер Плейт" запросит за 23-летнего футболиста 15-17 миллионов евро.
СМИ: трансфер Солари из "Ривер Плейта" в "Спартак" осложняется тем, что часть прав на игрока принадлежит "Коло-Коло"
Стали известны детали работы "Спартака" над трансфером аргентинского вингера "Ривер Плейта" Пабло Солари.
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